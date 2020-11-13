РСХБ: современному специалисту недостаточно одного образования

65 процентов сегодняшних первоклассников будут работать по тем специальностям, которых сейчас еще не существует. Перед профессиональным сообществом стоит сложный вызов по глобальной трансформации системы образования. О том, как перестроить эту систему рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова на Форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идем нового времени» в рамках сессии «Дизайн будущего образования».

Анна Кузнецова отметила, что уже сегодня на рынке труда наблюдается спрос на сотрудников, которые обладают не одним фундаментальным знанием, а глубокими компетенциями в нескольких направлениях, на стыке которых и появляются новые профессии. Например, абсолютно новые направления появляются при соединении традиционных видов образования – сельскохозяйственного, экономического или иного с инновационными технологиями, такими, как нейронные сети, анализ больших данных, робототехника.

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