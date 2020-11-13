Грузовым автомобилям запретят ездить по Кемерову
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 14 ноября в Кемерове будет ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге от въезда в поселок Улус до улицы Шатурская.
Где будет ограничено движение. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова.
Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, ограничение движения грузовых автомобилей начнет действовать с субботы, 14 ноября. для оповещения автомобилистов будут установлены знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено».
- Такое решение принято, чтобы обезопасить пешеходов и снизить нагрузку на дорожное полотно, - отметили в администрации города.
Где будет ограничено движение. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова.
Альтернативный маршрут объезда для грузового транспорта - технологическая дорога от улицы Мозжухинской перед въездом в поселок Улус до улицы Шатурской.