Грузовым автомобилям запретят ездить по Кемерову Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 14 ноября в Кемерове будет ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге от въезда в поселок Улус до улицы Шатурская.

Где будет ограничено движение. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова.

Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, ограничение движения грузовых автомобилей начнет действовать с субботы, 14 ноября. для оповещения автомобилистов будут установлены знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено».

- Такое решение принято, чтобы обезопасить пешеходов и снизить нагрузку на дорожное полотно, - отметили в администрации города.

Где будет ограничено движение. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова.

Альтернативный маршрут объезда для грузового транспорта - технологическая дорога от улицы Мозжухинской перед въездом в поселок Улус до улицы Шатурской.