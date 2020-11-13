«Ты - звезда Кузбасса»: парламент запустил новый образовательный проект

Парламент Кузбасса объявил о старте нового образовательного проекта «Ты – звезда Кузбасса!»

- Сегодня я даю старт образовательному проекту «Ты – звезда Кузбасса!». Раз в квартал в онлайн-формате будет проходить викторина на разные темы. О старте новых буду сообщать в своих соцсетях, - сообщил председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

Проект ориентирован на жителей Кузбасса. принять в нем участие могут все, кто зарегистрирован на территории нашего региона.

Первая викторина посвящена Конституции России. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо пройти по ссылке и ответить на вопросы:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU93h9QOQ71sxPWbmA5S3qXhFW0OSlvXjVsPXBvm4tyvEYPw/viewform

Сделать это можно до 11 декабря. А уже на следующий день, 12 декабря, в День Конституции, будут подведены итоги.

Победители получат призы:

1 место – большая умная колонка «Яндекс. Станция»;

2 место – маленькая умная колонка «Яндекс. Станция»;

3 место – фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5.

Победители будут определены с помощью рандомайзера, а их имена можно будет узнать в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram».

- Также имена победителей мы разместим на стеле «Звезда Кузбасса», которая стоит на бульваре Строителей, чтобы каждый знал, кто интеллектуальная звезда у нас в регионе! – добавил Вячеслав Петров.

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