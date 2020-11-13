РСХБ: рынок драгметаллов переходит в онлайн

РСХБ прогнозирует постепенный переход большинства банковских услуг с драгметаллами на дистанционные каналы обслуживания. Толчком для этого стала пандемия и перспектива отмены НДС по операциям со слитками. Об этом рассказал Сергей Щавелёв, исполнительный директор Департамента операций на финансовых рынка Россельхозбанка на XIII Международном Форуме "Российский рынок драгоценных металлов".

По данным РСХБ, спрос на инвестиционные золотые монеты за 10 месяцев 2020 года вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на серебряные монеты вырос в 2,4 раза, на слитки золота и серебра – в 1,4 раза. Количество операций с золотом, платиной и палладием на металлических счетах увечилось в 2 раза, а с серебром – в 4,5 раза.

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