Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2020 года по МСФО

«Первые 9 месяцев 2020 года стали для Группы Россельхозбанка периодом принятия гибких и эффективных решений, что нашло своё отражение в поступательном развитии бизнеса Группы в ключевых сегментах рынка и достижении положительного финансового результата. Мы обеспечили рост всех плановых показателей Банка, увеличили корпоративный и розничный кредитные портфели, повысили их качество, укрепили ресурсную базу, нарастили капитал и заработали рекордную в истории Группы прибыль в размере 9,9 млрд рублей», – подчеркнул Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Лёвин.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 9 месяцев 2020 года увеличился на 13,9 процента (+344 миллиарда рублей) и составил 2,815 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2019 года на 15 процентов (+298,8 миллиарда рублей) и составил 2,297 триллиона рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за отчетный период на 9,6 процента (+45,2 миллиарда рублей) до 518,3 миллиарда рублей.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.