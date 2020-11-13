По дороге в Шерегеш выставят патрули. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Уже в эти выходные в Кузбассе стартует новый горнолыжный сезон. А чтобы он был максимально безопасным, по дороге в Шерегеш выставят патрули.

Специалисты Госавтоинспекции Кузбасса готовятся обеспечивать безопасность на автодороге, которая ведет от Кемерова в Шерегеш. Особенно эта мера актуальна сейчас, с началом горнолыжного сезона и в грядущие новогодние праздники..

- С целью обеспечения безопасности дорожного движения, пресечения преступлений и правонарушений, как на территории горнолыжного спортивно-туристического комплекса, так и на участках следования к зонам отдыха и обратно еженедельно с четверга по воскресенье будут выставляться дополнительные экипажи ДПС, - сообщает областная Госавтоинспекция.

Отметим, что такие меры по обеспечению безопасности предпринимаются ежегодно с 1 ноября по 15 апреля, пока длится сезон. помимо дополнительно дежурящих экипажей ГИБДД на всем протяжении дороги, ведущий к кузбасскому курорту, установлены приборы фиксации правонарушений, работающие в автоматическом режиме. Кроме того, работают и передвижные приборы, работающие в автоматическом режиме и фиксирующие нарушения правил остановки и стоянки транспорта на территории поселка городского типа Шерегеш и гостиничного комплекса горы «Зеленая».