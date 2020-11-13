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В Кузбассе обсудили вопросы улучшения жилищных условий на селе

Директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Виктор Кобзев рассказал о реализации программы сельской ипотеки на совещании Заместителя губернатора по АПК Алексея Харитонова с главами муниципалитетов
Яков КРЫМСКИЙ
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Главной темой обсуждения стал вопрос улучшения жилищных условий кузбассовцев и, в частности, программа сельской ипотеки. Фото: Пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Главной темой обсуждения стал вопрос улучшения жилищных условий кузбассовцев и, в частности, программа сельской ипотеки. Фото: Пресс-служба АО «Россельхозбанк».

В совещании приняли участие заместитель Губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов, заместитель Губернатора Кузбасса по строительству Глеб Орлов, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов, министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев, начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса Вера Гончарова, руководитель Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев, а также главы городов и районов Кузбасса посредством видеоконференцсвязи.

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