Замгубернатора Кузбасса рассказал, как получить бесплатные лекарства от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о том, кто и при каких условиях сможет получить бесплатные препараты для лечения коронавируса.

- Противовирусные препараты и антибиотики будут предоставляться лечащим врачом на амбулаторном этапе без оплаты со стороны пациента для лечения на дому, - сообщил Алексей Цигельник. - Получить их можно будет двумя путями: либо, если пациент оказался на приеме, он получит их в поликлинике, если нет – ему их доставят на дом.

Также замгубернатора отметил, что получить лекарства бесплатно смогут только те пациенты, у которых имеется подтвержденный диагноз COVID-19. Деньги же на приобретение препаратов выделило Правительство Российской Федерации.

- В настоящий момент практически вся сумма, выделенная на приобретение медикаментов, законтрактована, значительная часть медикаментов получена и за вчерашний день роздана медицинским организациям амбулаторного звена, - отметил Алексей Цигельник.

По словам замгубернатора, что закупленных препаратов должно хватить для лечения 15-20 тысяч пациентов.