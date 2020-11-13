Три ребенка отравились угарным газом в Кузбассе Фото: Иван ВИСЛОВ

Три ребенка пострадали в Кузбассе из-за угарного газа. Чрезвычайное происшествие случилось в Юрге.

Как сообщает пресс-служба областного Центра медицины катастроф, ЧП произошло в одном из частных домов Юрги. Отопление в доме – печное, именно это стало причиной отравления. Детей в возрасте 12, 8 лет, а также годовалого малыша доставили в больницу.

- Всем троим диагностировали острое бытовое отравление угарным газом, - сообщает пресс-секреталь областного Центра медицины катастроф. – Все трое госпитализированы в стационар, годовалый ребенок – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.

ЧП произошло 11 ноября. в настоящее время специалисты устанавливают все причины и обстоятельства ЧП.