Бывший прокурор из Кузбасса объявлен в розыск за мошенничество. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Человек, сам ранее стоявший на страже закона, теперь скрывается от суда. Сейчас он объявлен в межгосударственный розыск.

О розыске Евгения Аникина 1984 года рождения сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. По данным ведомства, Аникин является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. А настоящее время он скрывается от суда и объявлен в межгосударственный розыск.

- По данным оперативников, в настоящее время Евгений Аникин может находиться за пределами Российской Федерации. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция не сообщает подробностей о разыскиваемом, однако в интернете имеется информация, что ранее он был прокурором Прокопьевского района. В органах прокуратуры Аникин служил с 2008 года, занимал должности сначала помощника прокурора Рудничного района Кемерова, затем – Ленинска-Кузнцкого, а с 2015 по 2017 он служил прокурором Прокопьевского района. Также удалось найти судебное решение Рудничного Прокопьевского суда от 2018 года, согласно которому Аникин обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества. Общий ущерб от его действий составил 2,6 миллиона рублей – об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-32-70-29, 8-(3842)-32-73-05, 8-(3842)-32-73-12 или «02» («102» - с мобильного).

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