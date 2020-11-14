Девять лошадей сгорели в конюшне в Кемерове

9 лошадей сгорели в конюшне в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово", Андрей Завор

В горящей частной конюшне погибли 9 лошадей. Пожар произошел в пятницу, 13 ноября, в частном секторе Кировского района города Кемерово.

О том, что в одном из частных домов в Кировском районе начался пожар, очевидцы сообщили в 16.47. На место ЧП тут же отправились 30 пожарных и восемь единиц техники. По сообщениям очевидцев, пожар начался в бане, однако вскоре огонь перекинулся на стоящую рядом конюшню. Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, в это время в конюшне находились 10 лошадей. В результате пожара девять из них погибли.

Локализовать пожар удалось в 17.25, а полностью ликвидировать – в 17.32. в настоящее время специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства возникновения пожара.