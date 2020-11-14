Сел в машину и пропал: в Кузбассе ищут 46-летнего автомобилиста. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда объявили о начале поиска 46-летнего автомобилиста из Кемерова.

По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 46-летний житель Кемерова Игорь Федотов пропал 11 ноября. В тот день он сел в свой автомобиль Toyota Corolla Axio серого цвета и уехал в неизвестном направлении. С тех пор мужчина не выходит на связь, а его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения был одет: темно-зеленая куртка, темно-синие джинсы, коричневые туфли.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.