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Молодой кемеровчанин попал под колеса поезда

Трагедия произошла 13 ноября
Екатерина РОМАНОВА
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Молодой кемеровчанин попал под колеса поезда. ФОТО: кадр видео vk/com, "Инцидент Кузбасс"

Молодой кемеровчанин попал под колеса поезда. ФОТО: кадр видео vk/com, "Инцидент Кузбасс"

Молодой кузбассовец погиб под колесами поезда. Трагедия произошла в кировском районе.

Очевидцы сообщили о ЧП, которое произошло в Кемерове на железной дороге. НГа видеозаписи, которая появилась в социальных сетях, запечатлен железнодорожный переезд и тело, лежащее возле рельсов. Кроме того, камера сняла работающих на месте ЧП стражей порядка.

– Парня сбил поезд в Кировском раи оне. Ехал очень долго, сигналил, остановился только метров через 300. Парень как будто шел и не слышал, – сообщает очевидец.

В областном Центре медицины катастроф подтвердили ЧП и сообщили, что оно произошло около 15.40 на улице Металлистов. Мужчина, которому на вид было около 20 лет, погиб под колесами железнодорожного состава. Сразу, на месте ЧП, его личность установить не удалось.

ЧП