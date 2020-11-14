Молодой кемеровчанин попал под колеса поезда. ФОТО: кадр видео vk/com, "Инцидент Кузбасс"

Молодой кузбассовец погиб под колесами поезда. Трагедия произошла в кировском районе.

Очевидцы сообщили о ЧП, которое произошло в Кемерове на железной дороге. НГа видеозаписи, которая появилась в социальных сетях, запечатлен железнодорожный переезд и тело, лежащее возле рельсов. Кроме того, камера сняла работающих на месте ЧП стражей порядка.

– Парня сбил поезд в Кировском раи оне. Ехал очень долго, сигналил, остановился только метров через 300. Парень как будто шел и не слышал, – сообщает очевидец.

В областном Центре медицины катастроф подтвердили ЧП и сообщили, что оно произошло около 15.40 на улице Металлистов. Мужчина, которому на вид было около 20 лет, погиб под колесами железнодорожного состава. Сразу, на месте ЧП, его личность установить не удалось.