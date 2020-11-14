Пять кузбассовцев с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки
Фото: Иван МАКЕЕВ
Еще пять жителей Кузбасса, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.
-У мужчины 1961 года рождения из Промышленновского района развилась правосторонняя нижнедолевая пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической алкогольной интоксикации с полиорганными проявлениями.
У женщины 1969 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.
У мужчины 1960 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени.
У женщины 1959 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и бронхиальной астмы.
У мужчины 1963 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени.
В общей сложности, число умерших достигло 308 человек.
Отметим также, что за сутки COVID-19 подтвердился у 181 жителя региона, число заболевших достигло 18 113 человек. При этом 14 260 из них уже выписаны, о последних 277 случаях выздороления стало известно утром 14 ноября.
Медицинскую помощь получают 3545 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 9816 человек.
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