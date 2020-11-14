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Коронавирус Covid-19

Еще 181 кузбассовец заболел коронавирусом на утро 14 ноября

Число заболевших достигло 18 113 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Еще 181 кузбассовец заболел коронавирусом на утро 14 ноября

Еще 181 кузбассовец заболел коронавирусом на утро 14 ноября

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Так, на утро 14 ноября, еще у 181 человека подтвердился COVID-19

По данным оперативного штаба Кузбасса, на сегодняшний день общее число заболевших достигло 18 113 человек. Часть из них уже выздоровела и выписана из больниц региона. Число выздоровевших составляет 14 260 человек. О последних 277 случаях выздоровления стало известно утром 14 ноября. Кроме того, медицинскую помощь получают 3545 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 9816 человек.

Выросло и число случаев смерти среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. На утро 14 ноября стало известно еще о пяти умерших. С начала пандемии число случаев смерти среди пациентов с COVID-19 достигло 308 человек.

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