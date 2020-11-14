Назван город с наибольшим числом новых заболевших коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 181 кузбассовцев заболел коронавирусом. В каких городах выявлены новые случаи заболевания, сообщает областной оперативный штаб.

По данным штаба, больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Кемерове. Здесь за сутки выявлено 42 заболевших. В Новокузнецке – чуть меньше: 36 случаев заболевания.

В Междуреченске на утро 14 ноября 19 новых заболевших, в Ленинвке-Кузнецком – 18, а в Прокопьевске – 12.

В Киселевске девять новых заболевших коронавирусом, в Осинниках – восемь, в Яйском муниципальном округе – семь. В Анжеро-Судженске и Блове – по пять случаев заболевания.

По четыре человека заболели коронавирусом в Калтане, Новокузнецком муниципальном районе и Юрге. Три новых случая заболевания – в Гурьевском муниципальном округе. А в Кемеровском муниципальном округе- два.

По одному новому случаю ковида выявлено в Мариинском муниципальном районе, Мысках и Тисульском муниципальном районе.