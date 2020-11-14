Кузбасс - Старт 14 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция матча стартового тура XXIX чемпионата России по хоккею с мячом. ФОТО: ХК "Кузбасс"

14 ноября кемеровский хоккейный клуб «Кузбасс» принимает команду из Нижнего Новгорода – «Старт»

Прямая трансляция игры начнется на канале «Кузбасс 1» в 13.00. Также игру можно посмотреть онлайн на сайте телеканала и в мобильном приложении.

Напомним, что на основании распоряжения Правительства Кузбасса матчи проходят без зрителей.

Свою первую игру в рамках чемпионата России по хоккею с мячом ХК «Кузбасс» провел 7 ноября. Соперником кемеровчан стал «Сибсельмаш» из Новосибирска. Матч завершился с разгромным счетом 18:2 в пользу хозяев поля. Вторая игра состоялась 10 ноября с «Уральским трубником» - кузбассовцы одержали победу со счетом 6:0.

Сейчас «Кузбасс» занимает вторую строчку турнирной таблицы национального первенства.