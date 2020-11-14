Туристов в Шерегеше проверят на коронавирус прямо на горе Зеленой Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Для того, чтобы обеспечить безопасность во время горнолыжного сезона, на горе Зеленой в Шерегеше разворачивают лабораторию.

Как сообщил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский, в новом горнолыжном сезоне вводятся различные дополнительные меры для того, чтобы обеспечить безопасности гостей горнолыжных курортов и персонала.

Так, на канатных дорогах вводится обязательный масочный режим.

- Прямо на горе Зеленой мы вводим травмпункт, и там будет развернута лаборатория, в которой будут брать тесты, если вдруг появится такая необходимость, - сообщил Антон Пятовский. - Тест можно будет сдать как персоналу, так и туристам прямо на горе, и в течение суток получить результат.

Помимо этого вводятся и другие ограничительные меры. Например, в прокатных пунктах в этом году будут выдавать только лыжи, сноуборды и ботинки. А вот «мягкий» инвентарь – шлемы, маски и балаклавы – туристам нужно будет везти свои. Кроме того, будут действовать и общепринятые требования по наполняемости пунктов общественного питания, социальной дистанции и масочного режима.

- Я прошу всех - и представителей бизнеса, и туристов – отнестись очень серьезно к выполнению этих требований. От этого зависит наша безопасности и успешный горнолыжный сезон, - отметил министр туризма и молодежной политики..

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