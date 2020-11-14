Горнолыжный сезон 2020-2021 в Шерегеше начался со спуска лыжников и сноубордистов. Фото: кадр видео 10 канала

Массовым спуском лыжников и сноубордистов открылся новый горнолыжный сезон в Шерегеше.

По уже сложившейся традиции, новый горнолыжный сезон начался с противостояния лыжников и сноубордистов все вместе они спустились с горы Зеленой. Еще одним «учатником» массового спуска стал дирижабль, который символизировал грядущее 300-летие Кузбасса. Его на своих руках спустили лыжники и сноубордисты.

Отметим также, что в общей сложности в массовом спуске участвовали 275 поклонников активного отдыха – 145 лыжников и 130 сноубордистов.

Посмотреть, как это было, можно на каналах «Кузбасс 1» и «10 канал». Начало трансляции - 14 ноября в 13.00.