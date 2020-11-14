От -18 до +1 градуса обещают синоптики на 15 ноября Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В воскресенье, 15 ноября, в Кузбассе ожидаются серьезные перепады между ночными и дневными температурами воздуха.

По данным кемеровского гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 15 ноября, ожидается от -6 -11 градусов, а местами столбики термометров опустятся до -18. В Кемерове ночная температура воздуха будет держаться в пределах -8…-10 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег.

Днем же воздух прогреется до +1 градуса – правда, лишь местами по югу Кузбасса. В основном же температура будет держаться в пределах -4…-9 градусов. В Кемерове прогнозируют от четырех до шести градусов мороза. Также ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег и гололедица на дорогах.

Скорость юго-восточного ветра не превысит 3-8 метров в секунду - и днем, и ночью в воскресенье, 15 ноября.