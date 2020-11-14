Самолет с антибиотиками и противовирусными препаратами прилетел в Кузбасс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной самолет, на борту которого находятся лекарства для лечения коронавируса, гриппа и ОРВИ, прибыл в Кузбасс.

В Кемерово прилетел очередной самолет с партией препаратов на борту, однако это не последняя доставка лекарств: уже в воскресенье, 15 ноября, прибудет еще один борт.

В партию, которая уже прибыла в Кузбасс, входят противовирусный препарат «Арепливир», антибиотики «Меропенем», «Ванкомицин», «Имипенем+Циластатин», «Бакцефорт», «Цефтазидим-Акос», «Цефазолин», «Сумамокс», антибактериальное средство «Левотек».

По данным пресс-службы администрации Правительства Кузбасса, в воскресенье доставят партию противовирусного препарата «Арбидол». Все лекарства будут распределены по аптекам и медицинским учреждениям региона.

- Кузбасс планируется обеспечить трехмесячным запасом медикаментов, рассчитанным в том числе на период новогодних праздников, - сообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

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