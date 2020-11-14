Родные погибли, остался кот: выжившему в ДТП ребенку ищут пропавшего кота. ФОТО: Инстаграм, incident_kuzbass

Рыжего кота, который, скорее всего, сбежал из машины после страшного ДТП в Кемерове, пытаются найти родственники выжившего мальчика.

В страшном ДТП, которое произошло на проспекте Ленина в Кемерове 12 ноября, погибли два человека – водитель Renault Logan скончался на месте, а женщина, находившаяся в той же машине, умерла в реанимации. Ребенок 2013 года рождения, который ехал вместе со взрослыми, сейчас с травмами находится в больнице. Но был и еще один пассажир в автомобиле: рыжий кот, который сидел в переноске. После ДТП домашний питомец пропал - об этом сообщают родные ребенка.

- Котик был в переноске, возможно, был напуган и сбежал, может, забрали, - пишут родственники выжившего в ДТП мальчика в соцсетях. – Просьба вернуть кота, он важен для ребенка.

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