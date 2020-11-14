Мужчину в серо-черном пуховике уже неделю пытаются найти в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Вот уже неделю не могут разыскать в Кузбассе 40-летнего жителя Киселевска. 7 ноября он вышел из дома и пропал.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 40-летнего жителя города Киселевск. На данный момент известно, что Максим Куртов 7 ноября 2020 года ушел в неизвестном направлении. В настоящий момент его местонахождение не установлено, сам он на связь не выходит.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.

В день исчезновения был одет в серо-черный пуховик, черные спортивные штаны, черные ботинки, сине-белую шапку.

Если вам известно местонахождение Максима Куртов, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.