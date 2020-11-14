Популярный актер сравнил Шерегеш с Альпами. ФОТО: кадр видео Инстаграм/ go_shoria.

Популярный актер Александр Носик приехал в Шерегеш специально для того, чтобы принять участие в церемонии открытия. Он отметил, что любит Шерегеш.

- Шория – это свободное дыхания. Она – для любви: в Родине, горам, скрипу снега под лыжами и сноубордом, для ощущения счастья, - так ответил Александр Новик на вопрос, что такое Шория и для чего она.

Актер отметил, что приезжает в Шерегеш уже не в первый раз, и всегда испытывает радость, оказавшись здесь. Александр Носик принимал участие в деловой части открытия нового сезона на курорте. Он рассказал, что на ней поднимались важные для Шерегеша вопросы: как добираться легко и быстро, как разместиться с комфортом, вкусно питать и с удовольствием кататься – что для этого нужно сделать?

- Я надеюсь, что пройдет год, два, три и Шерегеш, в первую очередь, как единственный самый любимый горнолыжный курорт России для меня, станет абсолютным конкурентом Альпам, Америке и всем остальным. Очень хочется! У него все для этого есть, - сказал Александр Носик в мини-интервью для портала go_shoria.