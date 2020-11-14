ХК «Кузбасс» одержал третью победу подряд в чемпионате России. ФОТО: кадр видео трансляции "Кузбасс 1"

Кузбассовцы одержали еще одну победу в третьем туре чемпионата России по хоккею с мячом.

Игра проходила 14 ноября в Кемерове, и хозяева льда одержали победу над командой «Старт» из Нижнего Новгорода. В конце игры счет был 6:4, и эта победа стала третьей подряд для хоккейного клуба «Кузбасс» в этом сезоне.

Третья победа в стартовых турах чемпионата России принесла хоккейному клубу «Кузбасс» пдевять очков. Теперь команда занимает второе место в таблице суперлиги. Она уступает лишь красноярскому «Енисею» по разнице мячей: у красноярцев 34-6, у Кузбасса – 30-6.

Следующая игра состоится во вторник, 17 ноября. Кемеровчанам предстоит провести последний в домашней серии матч с архангельским «Водником». Так же, как и все остальные, эта игра пройдет при пустых трибунах.