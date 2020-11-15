Прогноз на грядущую зиму в Кузбассе дал Гидрометцентр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой будет грядущая зима в Кузбассе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что повторения аномально теплой зимы, какой она была в 2019-2020 годах, не будет: зима ожидается более холодной. Те не менее, температурный фон на территории почти всей страны будет в пределах температурной нормы. Впрочем, Сибирь в целом и Кузбасс в частности могут несколько выделяться.

- В северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири — выше нормы, - приводит слова Романа Вильфанда «РИА Новости».

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, вторая половина ноября может быть довольно холодной, с температурами ниже климатической нормы. Однако в понедельник, 15 ноября, в некоторых районах Кузбасса воздух прогреется до +1 градуса.

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