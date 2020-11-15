Массовый спуск Дедов Морозов на лыжах и сноубордах состоялся в Шерегеше. ФОТО: кадр видеотрансляции "Кузбасс 1"

Одновременно с открытием нового горнолыжного сезона в регионе стартовала кампания «Кузбасс. Время новогодних чудес».

Сразу 34 Деда Мороза на лыжах и сноубордах совершили спуск с горы Зелена в честь открытия нового горнолыжного сезона. Каждый из них представлял свой городской округ или район Кузбасса. Таким образом они не только поздравили гостей горнолыжного курорта Шерегеш с открытием нового сезона, но и дали старт кампании, посвященной предстоящему Новому году.

Деды Морозы вместе с туристами запустили символические часы, которые будут отсчитывать время до начала 2021 года. Для этого потребовалась помощь заместителя губернатора Кузбасса Сергея Алексеева и главы Таштагольского района Владимира Макуты. Залпом большой хлопушки они отметили начало кампании «Кузбасс. Время новогодних чудес», которая будет проходить во всех районах региона.

Отметим также, что праздник открытия нового горнолыжного сезона завершится 15 ноября: на этот день запланирован семейный фестиваль «Нашествие сказок». Затем эстафету Шерегеша подхватят и другие гонолыжные курорты: 21 ноября – «Горная Саланга», 28 ноября – «Танай», 29 ноября – «Югус».