Лже-работники ЖКХ ходят по квартирам кемеровчан и предлагают датчики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове активизировались мошенники, которые ходят по квартирам горожан и представляются работниками ЖКХ и энергетики. Они предлагают прибрести датчики дыма.

- Человек представляется сотрудником ООО «Энергопромбезопасность», предлагает обследовать квартиру и приобрести у него датчик дыма за 3 000 рублей, - сообщает пресс-служба блока ЖКХ, дорожного комплекса и энергетики Кузбасса в своем telegram-канале. - Он договаривался о следующей встрече, чтобы якобы установить это оборудование.

Этого человека видела в одном из домов на Московском проспекте. Он предъявил жильцам дома удостоверение, якобы выданное ООО «Энергопромбезопасность». Однако в пресс-службе блока ЖКХ отметили, что никакого отношения к жилищникам ни этот человек, ни ему подобные не имеет. Кроме того, специалисты ресурсоснабжающих организаций не ходят по квартирам и ничего не продают. В сообщении представители блока ЖКХ призвали горожан быть бдительными и не доверять незнакомцам.

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