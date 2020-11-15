Большие рюкзаки выдали рецидивиста из Кузбасса. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Житель Новокузнецка совершил преступление, но воспользоваться украденным не смог. Одна делать во внешности привлекла к нему пристальное внимание полиции.

30-летний мужчина и его приятель шли по улице, когда к ним подошли сотрудники полиции. Стражи порядка обратили внимание на объемные рюкзаки, которые несли мужчины, и остановили их для проверки документов. Как оказалось, незадолго до этого во дворе одного из домов на улице Транспортной сработала сигнализация на автомобиле ВАЗ-2107, а потом оказалось, что в ней разбили стекло и похитили два рюкзака с инструментами, которые владелец использовал по работе. Кроме того, пропал аккумулятор. В общей сложности ущерб составил более 57 тысяч рублей.

30-летний новокузнечанин с рюкзаком признался, что это он похитил вещи из машины, спрятал рюкзаки в кустах, а потом вместе с приятелем вернулся за ними. Более того, выяснилось, что горожанин при этом не имеет определенного места жительства, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а сейчас находится в федеральном розыске за совершение другого преступления.

- Дознавателем отдела полиции «Левобережный» УМВД России по г. Новокузнецку в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы.

Все похищенное сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.