В центре Кузбасса зафиксировано землетрясения. Фото: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН
В центре Кузбасса зафиксировано землетрясение. На этот раз – природного характера.
О подземном толчке сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН. Он произошел в субботу, 14 ноября, 21.30 по местному времени. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в координатах: 54.55 широты и 86.44 долготы. Это недалеко от деревни Грамотеино в Беловском районе.
Магнитуда подземного толчка составила 2,9. Сам он носил природный характер, хотя в этих местах, где достаточно много шахт и разрезов, фиксируются и подземные толчки техногенной природы.
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