Еще шесть человек с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе умерли еще шесть человек с коронавирусом. Данные за минувшие сутки опубликовал оперативный штаб региона.

-У женщины 1973 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ожирения 3 степени. У мужчины 1940 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1965 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии и гипертонической болезни. У мужчины 1954 года рождения из Промышленновского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1950 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей эндокринной патологии, гипертонической болезни. У женщины 1956 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, сахарного диабета, - озвучены подробности в оперативной сводке.

Таким образом, общее число летальных случаев в регионе достигло 314.

Также стало известно, что заболело еще 183 кузбассовца, общее число зараженных с начала пандемии достигло 18296.

Выписаны 192 пациента, а за все время 14452 человека. Итого медицинскую помощь получают 3530 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 9907 человек.