У 183 человек в Кузбассе подтвердился коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе на утро 15 ноября еще у 183 человек подтвердился коронавирус. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 296 человек.

Также еще 192 пациента выписаны из больниц. Всего к данному моменту медицинские учреждения покинули уже 14 452 жителя региона, вылечившиеся от инфекции.

Продолжает расти статистика летальных исходов – за минувшие сутки скончалось шесть человек с коронавирусом

-У женщины 1973 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ожирения 3 степени. У мужчины 1940 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1965 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии и гипертонической болезни. У мужчины 1954 года рождения из Промышленновского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1950 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей эндокринной патологии, гипертонической болезни. У женщины 1956 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, сахарного диабета, - сообщили подробности в оперштабе.

Таким образом, общее число летальных случаев в регионе достигло 314.

Итого медицинскую помощь получают 3530 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 9907 человек.