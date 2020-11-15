Опубликованы данные по территориям Кузбасса с новыми заболевшими и умершими Фото: Артем КИЛЬКИН

Опубликованы данные по территориям Кузбасса, где были зафиксированы новые заболевшие и умершие. Сводку на утро 15 ноября предоставил оперштаб региона.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 183 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 34, Кемерово – 33, Междуреченск – 15, Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск – по 12, Киселевск – девять, Анжеро-Судженск и Осинники – по семь, Белово, Тайга и Юрга – по пять, Калтан – 4, Краснобродский – 4, Гурьевский и Кемеровский муниципальные округа, Новокузнецкий район – по четыре, Березовский и Промышленновский муниципальный округ – три, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, Беловский район, Топкинский и Яшкинский муниципальные округа – по два, Ижморский, Прокопьевский и Яйский муниципальные округа – по одному.

Сейчас общее число заболевших в регионе достигло 18 296 человек. Выздоровело 14 452 человек, в том числе 192 – за прошедшие сутки. Также за сутки скончалось шесть пациентов, а всего с весны – 314.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3530 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9907 человек.