Пять тысяч туристов со всей страны приехали на открытие сезона в Шерегеше. Пресс-служба АПК

На открытие горнолыжного сезона в Шерегеш приехало около пяти тысяч туристов со всей страны. Для гостей организаторы подготовили масштабную развлекательную программу.

По традиции горнолыжный сезон стартовал с фестиваля «ШерегешФЕСТ». были организованы конкурсы, театрализованные заезды, показ горнолыжной моды, розыгрыш сертификатов на проживание в гостиницах и посещение ресторанов, соревнования. Особенностью открытия стал старт кампании «Кузбасс: Время новогодних чудес». Отряд Дедов Морозов вместе с туристами запустил символические часы, которые будут отсчитывать время до начала 2021 года.

-Важно, чтобы этот горнолыжный сезон был не только успешным, но и безопасным. Поэтому в Кузбассе введены ограничения, касающиеся размещения в гостиницах и рассадки гостей в местах общественного питания. Необходимо соблюдать масочный режим, в том числе на канатных дорогах. На горе Зеленой открыт травмпункт с лабораторией, где в случае необходимости можно сделать тест на коронавирус. Представителям бизнеса и отдыхающим нужно серьезно отнестись к выполнению всех противоэпидемических требований. От этого зависит здоровье людей и продолжительность горнолыжного сезона, — отметил заместитель губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

Завершится праздник открытия 15 ноября: на этот день запланирован семейный фестиваль «Нашествие сказок».