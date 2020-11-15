До -16 градусов ожидается в Кузбассе в понедельник Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 16 ноября, в Кузбассе. В регионе ожидается до -16 градусов.

В ночь на понедельник по региону прогнозируется -5…-10 градусов, по северу до -16. Днем потеплеет до -1…-6 градусов, но в северных территориях все равно ожидается не выше -11 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, ночью его скорость составит 2-7 метра в секунду, местами порывы до 12метров. Днем он усилится до 4-9 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров. Синоптики предсказывают облачную с прояснениями погоду, пройдет небольшой, местами умеренный снег, также местами будут наблюдаться гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью 16 ноября столбики термометров покажут -8…-10 градусов, днем будет -3…-5 градусов. Пройдет небольшой снег, будут наблюдаться гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица.