От рук вандалов в Кузбассе снова пострадала Доска почета. Фото: Типичное Белово/ vk.com

В Кузбассе от рук вандалов снова пострадала Доска почета. Примечательно, что она находилась под окнами городской мэрии.

Акт вандализм случился в Белове, о чем сообщили очевидцы в одном из городских пабликов.

-Доска славы и гордости снова пострадала от рук вандалов! – написал автор поста. Уважаемые беловчане, прошу вас, не оставайтесь в таких ситуациях равнодушными, старайтесь остановить вандалов и обязательно сообщайте о подобных фактах в полицию.

Беловчане достойны жить в комфортных условиях.

Напомним, похожие случаи были в этом году в Кемерове, когда сначала неизвестные похитили с Доски почета портреты Амана Тулеева и бывшего мэра кузбасской столицы Владимира Михайлова, а позже изуродовали портрет прославенного советского космонавта, уроженца Кузбасса Алексея Леонова.

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