Древний секрет за 4 миллиона рублей продают в Новокузнецке. Фото: Авито"

В Новокузнецке продают древний секрет за 4 миллиона рублей. Товар выставлен на продажу почти три недели назад, 26 октября.

Как отмечается в объявлении, продаваемый древний секрет представляет собой «Очень древний секрет для привлечения богатства в виде денег». Состояние товара – новое.

Сам продавец зарегистрирован на сайте объявлений с апреля этого года и в качестве способа общения с покупателями выбрал сообщения, а не телефонную связь. Возможно, по поводу технических характеристик древнего секрета в прошлом уже поступало большое количество звонков.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Кемерово писала» о том, что на продажу под Кемеровым выставлен четырехуровневый коттедж с бассейном и спортзалом за 70 миллионов рублей.