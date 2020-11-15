Кузбассовец переобулся и стал фигурантом уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кузбассовец переобулся в другие ботинки и стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В Новокузнецке с заявлением в полицию обратился индивидуальный предприниматель и рассказал, что их теплицы, используемой им как склад, пропало имущество – обувь и перфоратор. Ущерб составил 6,3 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний местный житель. Он признался, что ранее работал у потерпевшего и оставил свои вещи. Накануне, будучи пьяным, он проник на территорию импровизированного склада, забрал личное имущество, а заодно похитил перфоратор и ботинки бывшего работодателя. Инструмент мужчина сдал в ломбард за две тысячи рублей, а обувь решил оставить себе.

-Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.