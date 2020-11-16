Поиски пропавшего вместе с машиной кузбассовца прекращены

В Кузбассе прекращены поиски мужчины, который ранее уехал на автомобиле серого цвета.

О прекращении поисков сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Волонтеры не пишут подробности поисковой операции, однако информируют о ее завершении.

«Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», - сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что 46-летний кемеровчанин уехал на своем автомобиле Toyota Corolla Axio серого цвета в неизвестном направлении. С 11 ноября о его местонахождении ничего не было известно. Теперь же поиски завершены.