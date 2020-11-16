Скандальное видео с сотрудниками ГУФСИН кузбассовцы разместили в соцсетях

Скандальное видео с сотрудниками ГУФСИН кузбассовцы появилось в соцсетях. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен конфликт между людьми в форме ГУФСИН и продавцом.

Видео, сделанное камерой наблюдения, появилось в социальных сетях. На кадрах запечатлено, как три мужчины в форме и один в гражданском покупают алкоголь в магазине. В разговоре они используют ненормативную лексику, а потом ругаются с мужем продавщицы, затем все вместе выходят на улицу и там, по словам автора видео,устраивают драку.

В посетителях пивнушки очевидцы опознали руководство одной из колоний, и этот факт вызвал негодование среди подписчиков пабликов.

«Если они думают что погоны им позволяют все, то должны следить за порядком, а не сами нарушать его», - пишет один из подписчиков.

«Надеюсь выгонят теперь с позором. Звезданулись перед кем? Женщиной продавцом?», - возмущена другая подписчица.

«Я не совсем поняла - а чем именно они нагрубили девушке? Она работает в таком заведении, значит, готова и к матеркам. Я несколько раз переслушала. И даже ее смех там был», - недоумевает третья пользовательница соцсетей..

«Блин, самое главное нарушение - абсолютно все без масок! Главного и не заметили», - иронизирует еще один подписчик.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни не узрели ничего криминального в конфликте. Другие же уверены: именно люди в форме не имеют права не то что драться возле кабака, но и нецензурно выражаться.

Действительно ли было продолжение конфликта на улице – неизвестно. Оперативно получить комментарий в ГУФСИН России по Кемеровской области не удалось. Подробности уточняются.