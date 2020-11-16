У 185 кузбассовцев подтвердился коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще у 185 кузбассовцев подтвердился. Данные по заболевших на утро 16 ноября опубликовал оперштаб области.

Таким образом, на данный момент общее число заболевших с середины марта достигло 18481 человека. Также стало известно, что за сутки выздоровел 231 пациент, а за все время 14683 человека.

К сожалению, еще четырьмя случаями пополнилась статистика летальных исходов.

-У мужчины 1954 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1943 года рождения из Тяжинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, бронхиальной астмы, анемии. У мужчины 1958 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии почек.

У мужчины 1947 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - рассказали подробности в оперштабе.

На данный момент в регионе медицинскую помощь получают 3480 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 9691 человек.