Умерли еще четыре пациента с коронавирусом в Кузбассе Фото: Александр ГЛУЗ

За минувшие сутки вновь выросло число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

По данным оперативного штаба Кузбасса, на утро 16 ноября в Кузбассе умерли еще четыре пациента, у которых ранее медики диагностировали коронавирус.

У мужчины 1954 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1943 года рождения из Тяжинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, бронхиальной астмы, анемии.

У мужчины 1958 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии почек.

У мужчины 1947 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Отметим, что всего за сутки в регионе зафиксировано 185 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 18 481 человека.

231 пациент выписан. Таким образом, с начала пандемии от коронавируса вылечились уже 14 683 человека.

На сегодняшний день медицинскую помощь получают 3480 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 9691 человек.