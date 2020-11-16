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Коронавирус Covid-19

Кемерово перехватил лидерство по числу заболевших коронавирусом

Данные опубликованы на утро 16 ноября
Мария КОЛОСОВА
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Кемерово забрал лидерство по числу заболевших коронавирусом

Кемерово забрал лидерство по числу заболевших коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кемерово перехватил лидерство у Новокузнецка по числу заболевших коронавирусом за сутки. Данные на утро 16 ноября опубликовал оперштаб области.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 185 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 42, Новокузнецк – 38, Междуреченск – 21, Анжеро-Судженск – девять, Прокопьевск – восемь, Ленинск-Кузнецкий – семь, Осинники – шесть, Березовский, Калтан, Тайга и Юрга – по пять, Новокузнецкий район, Промышленновский и Юргинский муниципальные округа, Белово, Киселевск, Краснобродский – по четыре, Беловский район – 2, Кемеровский и Яйский муниципальные округа – по два, Мыски, Полысаево, Крапивинский и Топкинский муниципальные округа – по одному, - рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее число заболевших за все время достигло 18481 человека. Выздоровел 231 пациент за сутки, а всего с начала пандемии – 14683 челлвека. Также четверо человек скончались, общее число умерших теперь составляет 318.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3480 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9691 человек.

Коронавирус в Кузбассе