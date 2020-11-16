В Кемерове – 42, в Новокузнецке – 38: опубликованы свежие данные по заболевшим коронавирусом

В Кемерове – 42, в Новокузнецке – 38: свежие данные по заболевшим коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В оперативном штабе Кузбасса сообщили свежие данные по городам, в которых выявили новых пациентов с подтвержденным коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове. Здесь тесты на ковид оказались положительными у 42 человек. Общее число заболевших – 3658 человек. В Кемеровском муниципальном округе – два новых заболевших, а общее число – 237.

В Новокузнецке за сутки выявлено 38 новых случаев заболевания. Общее число заразившихся коронавирусом – 3885. В Новокузнецком муниципальном районе четыре новых заболевших, общее число с начала пандемии – 235.

В Междуреченске коронавирус подтвердился у 21 горожанина. Общее число заболевших – 1982.

В Анжеро-Судженске тесты на ковид положительные у девяти человек, в Прокопьевске – у восьми, в Ленинске-Кузнецком – у семи, в Осинниках – у шести.

По пять новых случаев заболевания в Березовском, Калтане, Тайге и Юрге.

По четыре новых заболевших в Белове, Киселевске, Краснобродском, а также в Юргинском и Промышленновском муниципальных округах.

По два новых случая коронавируса выявили в Беловском муниципальном районе и Яйском муниципальном округе.

По одному новому случаю заболевания медики зафиксировали в Мысках, Полысаеве, а также в Топкинском и Крапивинском муниципальных округах.