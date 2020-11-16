Военные из Кузбасса разворачивают ковидный госпиталь в Хакасии. ФОТО: пресс-служба Центрального военного округа

Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя из Кемеровской области отправился в город Черногорск Республики Хакасия. Здесь военным предстоит в кратчайшие сроки развернуть мобильный многопрофильный госпиталь.

Военные из Кузбасса совершили марш протяженностью около 800 километров,чтобы развернуть в Черногорске многопрофильный мобильный госпиталь на 100 койко-мест. Госпиталь будет находиться на базе реабилитационного центра имени Лебедя. Военные медики будут проводить прием и оказывать помощи населению региона. Всего от Центрального военного округа задействовано около 200 военнослужащих, в том числе врачи и младшие медицинские специалисты.

- В составе госпиталя отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, а также лаборатория ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Госпиталь будет оснащен самым современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, УЗИ, анализаторами крови и другим медицинским оснащением, необходимым для лечения самого широкого спектра патологий.