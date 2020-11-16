Россельхозбанк с начала года сократил объем просроченной задолженности в портфеле на 24,6 миллиарда рублей

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле Россельхозбанка за 10 месяцев 2020 года сократилась с 8 процентов до 6,1 процента, следует из отчетности банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). В абсолютных значениях снижение составило 24,6 миллиарда рублей до 163,4 миллиарда рублей.

«Вместе с ростом качественного кредитного портфеля Россельхозбанка, системная работа по повышению эффективности урегулирования проблемной задолженности и сокращению сроков ее взыскания позволили нам существенно снизить долю проблемных долгов и закрепить ее на уровне ниже среднего значения по банковской системе, которое составляет 6,9%», - комментирует Первый заместитель Председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин.

В 2019 году, согласно отчету Россельхозбанка по РСБУ, объем просроченной задолженности в кредитном портфеле банка уменьшился на 37,9 миллиарда рублей с 225,9 миллиарда рублей в начале до 188,0 миллиардов рублей к концу года.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.