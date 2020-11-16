ГУФСИН прокомментировал скандальное видео с сотрудниками кузбасской колонии

ГУФСИН прокомментировал скандальное видео с сотрудниками колонии. ФОТО: кадр видео vk.com,"Инцидент Кузбасс"

В ГУФСИН по Кемеровской области прокомментировали видео, на котором запечатлены сотрудники исправительной колонии, пришедшие в магазин.

- По факту размещения в сети интернет видеозаписи с участием сотрудников ИК-37 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об ответственности должностных лиц, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

На кадрах видео запечатлены четыре сотрудники исправительной колонии, которая находится в поселке городского типа Яя. По словам очевидца, руководство колонии отмечало новое звание одного из них. Четыре сотрудника колонии, из которых только один был в гражданском, пришли в магазин, где торговали пивом. При общении с продавцом они использовали ненормативную лексику. Также, по словам очевидцев, нагрубили ее мужу, а потом все вместе вышли на улицу, где один из сотрудников колонии нанес удары супругу продавщицы.

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