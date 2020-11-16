Парламент Кузбасса выражает соболезнования в связи с кончиной Владимира Игуменшева. Фото: Парламент Кузбасса

Парламент Кузбасса скорбит по поводу безвременной кончины Владимира Борисовича Игуменшева - председателя Совета народных депутатов Киселевского городского округа, депутата Совета народных депутатов Кемеровской области II созыва. 17 ноября 2020 года ему должно было исполниться 65 лет.

- В эту трудную минуту с чувством невосполнимой утраты приносим искренние соболезнования родным и близким Владимира Борисовича. Светлая память о нем надолго сохранится в наших сердцах, - говорят депутаты.