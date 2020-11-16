Следком начал проверку после появления скандального видео с сотрудниками ГУФСИН

Следком начал проверку после появления скандального видео с сотрудниками ГУФСИНа. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку после того, как в соцсетях появилось скандальное видео с участием четырех сотрудников исправительной колонии.

На видео запечатлены четыре сотрудника ИК-37, что в Яе. Они находятся в магазине, торгующим алкогольными напитками. Мужчины громко разговаривают, смеются, нецензурно выражаются. В какой-то момент муж продавщицы делает людям в форме замечание. Вместо того чтобы перевести разговор в мирное русло, сотрудник ГУФСИН и супруг продавщицы выходят на улицу. Далее, по сообщениям очевидцев, мужчина в форме наносит тому несколько ударов.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба регионального Следкома. - Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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