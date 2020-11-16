IT-специалисты разработают цифровые сервисы для АПК в ходе агрохакатона Россельхозбанка

Все, кто интересуются инновациями в сельском хозяйстве, смогут присоединиться к хакатону Agro Hack, представить свою идею на конкурсе Agro Idea, принять участие в студенческом чемпионате по работе с большими данными Data Science Cup или посетить конференцию AgroTech Conference. Мероприятия пройдут 11-13 декабря 2020 года в онлайн-формате на сайте agro-code.ru. Общий призовой фонд составляет 1,37 миллиона рублей.

Основная цель мероприятия – внедрение новых цифровых технологий и решений в агропромышленном комплексе нашей страны. Сегодня их используют лишь порядка 5% российских компаний. При этом эффект от их внедрения позволяет улучшить урожайность, снизить издержки, повысить прибыльность ферм и в целом эффективность управления аграрным бизнесом.

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